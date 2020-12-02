Правительство РФ утвердило соцвыплаты студентам-медикам, работающим с ковидными пациентам

Правительство России утвердило социальные выплаты-студентам медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты за «прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» в России за ноябрь — декабрь 2020 года получат обучающиеся федеральных медицинских учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, студентам вузов выплаты установлены в размере 10 тыс. рублей в месяц. Обучающимся по программам среднего профессионального образования — 7 тыс. рублей в месяц.



Напомним, что с предложением выплачивать по 7—10 тыс. рублей в месяц студентам-медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом, выступил в ноябре президент России.



В Татарстане 707 студентов Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) помогают в работе с больными коронавирусом в медучреждениях республики.



Татьяна Демина