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Правительство РФ утвердило соцвыплаты студентам-медикам, работающим с ковидными пациентам

16:15, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство РФ утвердило соцвыплаты студентам-медикам, работающим с ковидными пациентам
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России утвердило социальные выплаты-студентам медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты за «прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» в России за ноябрь — декабрь 2020 года получат обучающиеся федеральных медицинских учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, студентам вузов выплаты установлены в размере 10 тыс. рублей в месяц. Обучающимся по программам среднего профессионального образования — 7 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что с предложением выплачивать по 7—10 тыс. рублей в месяц студентам-медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом, выступил в ноябре президент России.

В Татарстане 707 студентов Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) помогают в работе с больными коронавирусом в медучреждениях республики.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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