Путин предложил поощрять деньгами студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать по 7—10 тысяч рублей в месяц студентам-медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Задействованные в коронавирусных госпиталях студенты-медики должны получить право на ежемесячные доплаты до конца 2020 года. Несмотря на то, что деятельность не связана напрямую с лечением коронавирусных больных, их деятельность позволяет освободить более опытных врачей.

Фото: realnoevremya.ru

«Я предлагаю [...] предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 26 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными.

