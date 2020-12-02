«Нефтехимик» объяснил включение песни Цоя «Перемен» после гола минского «Динамо»

Пресс-служба хоккейного «Нефтехимика» выступила с официальным обращением после случая, произошедшего на «Нефтехим Арене» на матче против минского «Динамо» (1:5).

Накануне нижнекамский клуб уступил дома минчанам со счетом 1:5. После пятой шайбы гостей на арене запустили песню Виктора Цоя «Перемен». Некоторые СМИ и болельщики предположили, что таким образом хозяева льда выразили поддержку оппозиции Белоруссии.

«Нефтехимик» выступил с опровержением данной новости.

«Это своего рода призыв к хоккеистам сыграть построже в обороне, не пропускать голы. Эта песня, точнее короткая ее часть, прозвучала и 1 декабря 2020 года во время матча с минским «Динамо» (счет 1:5 в пользу гостей).

В ХК «Нефтехимик» вызвало большое удивление, когда многие СМИ начали тиражировать новость, будто песней «Перемен» в Нижнекамске выразили поддержку белорусской оппозиции.

В связи с этим хоккейный клуб «Нефтехимик» официально заявляет, что команда находится вне политики и играет только в хоккей, сказано в сообщении клуба.

Напомним, в Белоруссии до сих пор продолжаются митинги после окончания выборов президента. Ранее стало известно, что Евросоюз хочет подготовить против белорусских властей новые санкции после гибели одного из участников протестов — Романа Бондаренко.