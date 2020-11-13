ЕС хочет подготовить новые санкции против Белоруссии после гибели участника протестов
Евросоюз хочет подготовить против Белоруссии новые санкции после гибели одного из участников протестов — Романа Бондаренко. Об этом сказано на сайте Евросоюза.
В сообщении сказано, что ЕС осуждает насильственные действия со стороны властей Белоруссии касательно мирных протестующих, членов гражданского общества, членов демократического движения и независимых СМИ.
12 ноября стало известно о кончине 31-летнего Романа Бондаренко после операции. По сообщениям местных жителей, мужчина впал в кому после того, как его избили неизвестные. Память погибшего жители Минска выходили почтить минутой молчания.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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