ЕС хочет подготовить новые санкции против Белоруссии после гибели участника протестов

Евросоюз хочет подготовить против Белоруссии новые санкции после гибели одного из участников протестов — Романа Бондаренко. Об этом сказано на сайте Евросоюза.



В сообщении сказано, что ЕС осуждает насильственные действия со стороны властей Белоруссии касательно мирных протестующих, членов гражданского общества, членов демократического движения и независимых СМИ.

12 ноября стало известно о кончине 31-летнего Романа Бондаренко после операции. По сообщениям местных жителей, мужчина впал в кому после того, как его избили неизвестные. Память погибшего жители Минска выходили почтить минутой молчания.

Фото: belta.by

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

