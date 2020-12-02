Три клуба РПЛ рассматривают Вадима Евсеева на пост главного тренера

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы тренера Вадима Евсеева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

По его словам, сразу три клуба РПЛ рассматривают экс-рулевого «Уфы» в качестве нового главного тренера, но говорить о его скором назначении пока не приходится.

«Новостей нет, все в процессе. Стопроцентных предложений, чтобы завтра собрать вещи и поехать на переговоры — такого нет», — признался Маньяков.

Александр Маньяков. Фото: rusfootball.info

Напомним, Евсеев ушел в отставку с поста главного тренера «Уфы» в начале октября.