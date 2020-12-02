Татарстанцу грозит уголовная ответственность за вырубку шести берез на особо охраняемой природной территории

На особо охраняемой природной территории «Пойма реки Кырыкмас» в Агрызском районе Татарстана задержали гражданина, незаконно вырубившего шесть берез. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам.



Обнаружить нарушителя удалось во время рейда госинспекторов ведомства. Сейчас ведется подсчет причиненного природе ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Памятник «Пойма реки Кырыкмас» был создан в 2010 году 27 октября, он является сохранившимся подтаежным природным комплексом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане продолжается расследование уголовного дела по факту вырубки березовой рощи в казанском поселке Алтан. Ущерб природе оценили в 1 млн рублей.

Маргарита Головатенко