В Татарстане оценили ущерб природе от вырубки рощи в поселке Алтан — видео

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В Татарстане продолжается расследование уголовного дела по факту вырубки березовой рощи в казанском поселке Алтан. Ущерб природе оценили в 1 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана», телеканала ТНВ.

По 1 тысяче рублей возьмут с собственников земельных участков за засыпанные мусором овраги.

Жители поселка утверждают, что боролись за рощу в течение 10 лет. Однако застройщики постепенно отвоевывали все новые территории, несмотря на жалобы в прокуратуру и мэрию.

Следователи выяснят насколько правомерно приобреталась земля, изучат законность проведения к участкам газопровода. По бумагам земля до сих пор числится как рекреационная зона.