В казанском Кремле еще не приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем

Власти Татарстана пока не приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

О рассмотрении этого вопроса сообщат дополнительно, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем. Рабочим днем было 28 декабря.

Сегодня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях.



Татьяна Леухина