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В казанском Кремле еще не приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем

12:59, 02.12.2020 1
В казанском Кремле еще не приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана пока не приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

О рассмотрении этого вопроса сообщат дополнительно, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем. Рабочим днем было 28 декабря.

Сегодня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:03
    первого все будут в хлам,традиция.
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