Первый российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Фото: Дмитрий Резнов

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях. Рабочий день вместо этого будет 26 декабря.

Распоряжение не распространяется на управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Белгородской областной думе, избирательной комиссии области и контрольно-счетной палате, а также органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендовано рекомендуется принять аналогичное решение, говорится в документе, опубликованном на сайте губернатора и правительства Белгородской области.

Вчера член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем.



Татьяна Леухина