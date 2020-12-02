Песков: решение делать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей
Регионы сами решают, делать ли 31 декабря выходным днем или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 31 декабря официально рабочий день, передает RT.
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях. Рабочий день вместо этого будет 26 декабря.
Вчера член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. В прошлом году эту идею поддержали 15 регионов. В их числе был и Татарстан.
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