Песков: решение делать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей

Регионы сами решают, делать ли 31 декабря выходным днем или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 31 декабря официально рабочий день, передает RT.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях. Рабочий день вместо этого будет 26 декабря.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. В прошлом году эту идею поддержали 15 регионов. В их числе был и Татарстан.



Татьяна Леухина