Губернаторов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо.

В прошлом году инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Татарстан.

По словам Хамзаева, 85% опрошенных граждан поддерживают объявление 31 декабря выходным днем.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали против инициативы о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. При этом 31 декабря 2021 года, согласно постановлению правительства, будет выходным.

