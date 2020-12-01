Губернаторов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Член Общественной палаты попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо.
В прошлом году инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Татарстан.
По словам Хамзаева, 85% опрошенных граждан поддерживают объявление 31 декабря выходным днем.
«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — подчеркнул Хамзаев.
Ранее депутаты Госдумы проголосовали против инициативы о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. При этом 31 декабря 2021 года, согласно постановлению правительства, будет выходным.
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