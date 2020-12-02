В казанских школах может появиться родительский контроль за питанием

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать в школах города родительский общественный контроль. Такое предложение появилось по итогам исследования, проведенного агентством «Промрейтинг», посвященного качеству школьного питания.

Опрошенные родители поставили 4,2 из 10 максимальных баллов. Среди недостатков назывались скудный выбор вариантов блюд, посторонние предметы в еде и хамство поваров.

Фото: tatarstan.ru

—Я не доверяю этим результатам, — прокомментировал Метшин. — Как можно говорить о хамском отношении поваров, если ни одного родителя нет в школе.



Градоначальник предложил решать этот вопрос через создание в школьных столовых родительского контроля. Проект решения должен быть представлен на ближайшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Дмитрий Зайцев