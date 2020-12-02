В Казани Следком просит ареста подозреваемого в убийстве 26 бабушек

Фото: Ирина Плотникова

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство Следкома об аресте 38-летнего Радика Тагирова. Сам задержанный по подозрению в причастности к серии убийств 26 пожилых женщин в 12 регионах России в 2011—2012 годах уже доставлен в суд, передает журналист «Реального времени». Обвинение ему уже предъявлено, вину он признал, сказал следователь Арсен Спиридонов.



Обвиняемый пояснил, что он не скрывался, работал в Казани слесарем. Он попросил избрать ему домашний арест.

Напомним, Тагирова задержали в ночь на вторник в результате спецоперации МВД, ФСБ и Следкома в квартире дома по улице Главной в Казани. Уже через несколько часов он под видеокамеру признался в совершении серии преступлений, со словами, что их общее число просто не помнит.

Со слов подозреваемого, жертв он выслеживал у магазинов, провожал до дома, иногда предлагал помочь, они пускали его в квартиру, иногда приходил позже под видом сотрудника управляющей компании, чистящего вентиляционные шахты. «Душил — накидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не умрет», — рассказал Тагиров. После смерти хозяек квартир преступник забирал их деньги.

За плечами у фигуранта две судимости — в 2005-м его привлекали за незаконный оборот оружия, в 2009-м посадили за кражу и грабеж.

Первые преступления в Казани начались в 2011 году. Душителю приписывают семь убийств и одно покушение, впрочем, по оперативной информации, количество татарстанских эпизодов может увеличиться до 11.

В дальнейшем серия убийств продолжилась в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Свердловской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Ивановской областях, в Пермском крае. Считается, что последняя жертва «поволжского душителя» была в Башкортостане в сентябре 2012 года. В 2017-м за помощь в поимке серийного убийцы обещали вознаграждение в 3 млн рублей.