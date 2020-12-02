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В Татарстане в испытаниях вакцины от COVID-19 принимают участие 650 добровольцев из группы риска

10:36, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане в испытаниях вакцины от COVID-19 принимают участие 650 добровольцев из группы риска
Фото: pixabay.com

В Татарстане в испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» участвуют 650 добровольцев. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

В список добровольцев попадают люди из группы риска: сотрудники сферы образования и сотрудники системы Роспотребнадзора, которые задействованы в исследовании биологического материала. Такое решение принял оперштаб республики.

Фото: pixabay.com

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Татарстан и другие пилотные регионы 26 ноября. При транспортировке вакцины соблюдались все те требования, которые предъявляются к транспортировке препарата. Республика получила «ровно то количество доз, которое необходимо для пострегистрационных исследований», заметила Замалиева.

Напомним, клинические испытания пройдут на базе 7-й городской клинической больницы. Скрининг добровольцев стартовал в понедельник, 30 ноября. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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