В Челнах новый онкодиспансер начнет принимать пациентов в январе 2021 года

В Набережных Челнах новое здание филиала республиканского клинического онкологического диспансера планируется открыть в январе 2021 года. В этом месяце в медучреждении завершают все монтажные и пуско-наладочные работы.

Фото: nabchelny.ru

Диспансер состоит из двух блоков — радиологического и амбулаторного корпусов. Общая стоимость объекта составляет 2,3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — стоимость медицинского оборудования. В клинике есть два лучевых ускорителя, компьютерные томографы, МРТ-аппарат, монографы, рентген-аппараты.

Фото: nabchelny.ru

В каждом кабинете онколога есть УЗИ-аппарат. Кроме того, медучреждение оснастили оборудованием, благодаря которому гистология может быть проведена за 2 часа вместо 48 часов.

Фото: nabchelny.ru

Ожидается, что онкологический центр будет обслуживать девять районов Татарстана — до 100 тысяч пациентов из Закамского региона. В Набережных Челнах на сегодняшний день насчитывается около 16 тысяч онкологических больных. Ежегодно на учет ставится порядка 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Новое медучреждение осмотрел мэр города Наиль Магдеев.

В сентябре Минстрой России предложил упростить процедуру оформления разрешений на строительство онкоцентров.



Татьяна Леухина