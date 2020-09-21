Минстрой России предложил упростить процедуру строительства онкоцентров

Минстрой России предложил упростить процедуру оформления разрешений на строительство онкоцентров. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению авторов законопроекта, при строительстве объектов ядерной медицины необходимо отказаться от необходимости получения разрешений в «Росатоме». Также из требований к проектной документации авторы предлагают убрать мероприятия по гражданской обороне, а также по предупреждению ЧС природного и техногенного характера. Минстрой считает, что объекты ядерной медицины стоит исключить из числа особо опасных и технически сложных, передает ТАСС.

Все это поможет сократить сроки проектирования и снизить административные барьеры при строительстве онкоцентров.



Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект онкодиспансера в Челнах.

