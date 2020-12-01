«Рубин» до конца года переехал в Сочи из-за холодной погоды в Казани

Сегодня «Рубин» отправился в Сочи, где планирует базироваться до конца первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Такое решение связано с тем, что в Казани установилась холодная погода.

«Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября», — говорится в сообщении клуба.

Синоптики Татарстана сообщают, что со среды в республике ожидается резкое похолодание.

До конца нынешнего года «Рубину» осталось провести три гостевых встречи. 5 декабря команда Леонида Слуцкого сыграет в Москве с «Локомотивом», 13 декабря в Саранске с «Тамбовом» и 17 декабря в Грозном с «Ахматом».

После 16 сыгранных туров казанцы набрали 24 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, ранее «Рубин» дома обыграл московский ЦСКА (1:0). Подробнее о последней домашней игре казанцев в 2020 году можно почитать в материале «Реального времени».