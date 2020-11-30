Синоптики рассказали, когда в Татарстане наступит резкое похолодание

Синоптики Татарстана рассказали о погоде на этой неделе. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РТ, со среды в республике ожидается резкое похолодание.

Погода существенно изменится с сегодняшнего дня — похолодает до -8 градусов, существенных осадков не ожидается. В первый день декабря Татарстан будет находится на периферии гребня сибирского антициклона, осадков также не ожидается, но утром и ночью возможен туман. Температуры воздуха ночью понизятся до -15 градусов (при прояснениях до -21 градуса), днем — от -6 до -11 градусов.

2 и 3 декабря мороз усилится из-за радиационного выхолаживания атмосферного воздуха при небольшой облачности и ясном небе. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, слабый. Ночью будет от -13 до -20 градусов (при прояснениях до -25 градусов), днем от -10 до -16 градусов.

Морозная погода, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, сохранится до конца текущей недели. Температуры воздуха 4—6 декабря ночью понизятся до -22 градусов (при прояснениях до -25 градусов), днем — до -16 градусов. На дорогах скользко

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Татарстане и других российских регионах ожидаются аномальные холода.