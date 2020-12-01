Бердыев объяснил причины провала российских клубов в еврокубках

Фото: Максим Платонов

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев объяснил причины неудачного выступления российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что уровень футболистов-легионеров упал. Ведь не секрет, что именно они придавали большое значение самой игре. Помимо собственной игры, они помогали расцветать другим игрокам. Вот этих нет звезд, которые были раньше», — заявил Бердыев.

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обвинил Бердыева в неудачах клубов из РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По его словам, оборонительная философия Курбана Бекиевича повлияла на футбол в России негативным образом.