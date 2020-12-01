Следственный комитет опроверг информацию о проверке высказываний Навального на экстремизм

Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что ГСУ СК России по Москве проводит проверку по высказываниям российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — говорится в официальной информации СК РФ.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что ГСУ СК РФ по Москве проводит проверку высказываний Навального в эфире радио «Эхо Москвы» на предмет призывов к насильственному свержению конституционного строя РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Сама оппозиционер заявил, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы он возвращался в Россию, поэтому пытается обвинить его в еще одном преступлении. По словам Навального, проверка касалась интервью семимесячной давности.



Татьяна Демина