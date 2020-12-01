Навальный прокомментировал проверку его публичных высказываний на экстремизм

Российский оппозиционер Алексей Навальный ответил на информацию в Сети о том, что следователи проверяют его высказывание в эфире радио «Эхо Москвы» на экстремизм. По его словам, на предмет призывов к насильственному свержению конституционного строя РФ проверяют его интервью семимесячной давности.

«В эфире я выступал в поддержку нашей кампании «5 шагов для России». Требовал, чтобы уже в апреле 2020 года (повторив потом в июне) каждому взрослому выделили по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка. Отменили тариф ЖКХ на время карантина и поддержать малый бизнес», — написал Навальный в своем Instagram-аккаунте.

Источник: instagram.com/navalny (отрывок интервью Навального в эфире «Эхо Москвы»)

Оппозиционер заявил, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы он возвращался в Россию, поэтому пытается обвинить его в еще одном преступлении.

Навальный также отметил, что программу, про которую он рассказывал, поддержали 85% населения России.

Ранее Навальный выступил в Европарламенте с предложением ввести санкции против российских олигархов и как меру реагирования на проведение в России выборов без участия в них представителей оппозиции.



Татьяна Демина