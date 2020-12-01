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Эмиль Гарипов может перейти в московское «Динамо»

15:15, 01.12.2020
Эмиль Гарипов может перейти в московское «Динамо»
Фото: hawk.ru

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов в ближайшее время перейдет в московское «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

Руководство омского клуба готово расстаться с голкипером за небольшую плату либо отпустить хоккеиста бесплатно.

Эмиль Гарипов. Фото: hawk.ru

Гарипов потерял место в основном составе «Авангарда» после перехода вратарь Шимона Грубеца, признанного лучшим голкипером прошедшей недели в КХЛ. В последний раз Эмиль выходил на лед в официальных матчах 1 ноября, когда его команда проиграла в овертайме «Спартаку».

Ранее сообщалось, что у Гарипова произошел конфликт с нападающим Иржи Секачем, но чуть позже голкипер и сам хоккеист опровергли информацию.

СпортХоккей
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