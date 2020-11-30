Шарипзянов признан лучшим защитником недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди вратарей отмечен игрок «Авангарда» Шимон Грубец. Чешский голкипер вытеснил из состава Эмиля Гарипова и помог своей команде выиграть два матча из двух на неделе. Причем в игре с «Ак Барсом» Грубец оформил шатаут.

У защитников лучшим стал еще один хоккеист «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Воспитанник «Нефтехимика» поучаствовал во всех трех победах своей команды, набрав в них 2 (0+2) очка при показателе полезности +4. Также на его счету 4 силовых приема и 3 заблокированных броска.

Шимон Грубец, Дамир Шарипзянов, Дамир Жафяров и Александр Алексеев признаны лучшими игроками 12-й недели сезона. pic.twitter.com/o9LldnuKuw — КХЛ (@khl) November 30, 2020

Лучшим нападающим признан игрок «Торпедо» Дамир Жафяров. Форвард нижегородского клуба набрал 6 (4+2) очков в трех матчах при показателе полезности +3. Среди новичков отмечен защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, набравший 3 (2+1) очка в двух играх.

Напомним, на прошлой неделе лучшим среди молодых хоккеистов в КХЛ был признан нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев.