Вратарь «Авангарда» Гарипов опроверг слухи о своем конфликте с Секачем

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал информацию о конфликте с нападающим омичей Иржи Секачем. Голкипер опроверг слухи и заявил, что дружит с чешским хоккеистом.

«После того гола в овертайме матча с «Динамо» я эмоционально повел себя у борта. Но, конечно, ни на кого не замахивался. Ни на льду, ни в раздевалке.

Я бы никогда в жизни не замахнулся на человека клюшкой. Мне не позволят это сделать ни совесть, ни воспитание. И уж тем более я не замахивался на Иржи Секача, с которым мы дружим. Секач — мой близкий друг, я его очень уважаю. Повторюсь, никогда не замахнусь на человека клюшкой.

Пусть все эти домыслы останутся на совести людей, которые выдумывают такие «новости», — сказал Гарипов.

Секач также подтвердил версию голкипера, заявив, что никакого конфликта между ними не было.

Иржи Секач. Фото: hawk.ru

Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что поводом для отстранения Гарипова от игры за «Авангард» стал его конфликт с Секачем. По данным источника, голкипер замахнулся на хоккеиста клюшкой, а спустя время извинился перед ним. Несмотря на извинения, тренерский штаб решил отстранить вратаря.

Отметим, что в последний раз Гарипов выходил на лед 1 ноября, после трех поражений подряд в КХЛ. Вчера он попал в заявку команду на игру с «Амуром» (4:2), но остался в запасе.

Ранее Гарипов также пропустил игру «Авангарда» с «Ак Барсом» (3:0), в котором голкипер омичей Шимон Грубец сыграл на «ноль».