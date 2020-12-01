В России предложили пожизненно лишать права на приобретение оружия из-за участия в митингах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение оружия россиян, которые принимали участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. Свое предложение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Орлов предложил лишать этого права граждан, которые дважды в течение года совершили административное правонарушение по ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП России или совершили преступление по ст. 212 «Массовые беспорядки» УК России.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас граждане, привлеченные к ответственности по этим статьям, лишаются права приобретать оружие лишь на время. По окончании срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу они вновь получают эту возможность, пишет RT.

В октябре в России предложили увеличить до 21 года возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.



Татьяна Леухина