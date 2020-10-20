В России предложили повысить возрастной ценз для владения оружием

В России предлагают увеличить до 21 года возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. С инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Необходимость повышения возраста для владения оружием он объяснил тем, что его могут приобрести психологически незрелые лица без опыта военной службы. Курдесов обратил внимание, что в России уже действует возрастной ценз в 21 год для покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.



Фото: Максим Платонов

Письмо с предложением направлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Напомним, что в октябре в Нижегородской области 18-летний юноша обстрелял автобус. Медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием ему выдал врач частной поликлиники, который обвиняется по статье УК РФ «Халатность».

