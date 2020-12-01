В Татарстане на карантин ушли 10 классов

В Татарстане по причине простудных заболеваний на карантин ушли 10 классов в 8 школах республики. На разобщении сейчас находятся 217 детей.

Так, на изоляцию ушли 7 классов в пяти школах Казани (170 детей), один класс в школе Менделеевского района (8 детей), один класс в школе в Агрызском районе (17 детей) и один класс в школе Кукморского района (22 ребенка), сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Фото: mon.tatarstan.ru

На прошлой неделе в Татарстане из-за простудных заболеваний на карантине были 14 школьных классов.



Татьяна Леухина