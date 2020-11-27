В Казани на карантин ушли 10 школьных классов

В Татарстане из-за простудных заболеваний на карантин отправлены 14 школьных классов. В частности, десять классов из шести казанских школ.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки РТ, всего на карантине в республике 321 школьник из 10 школ (247 — в Казани).

На разобщении также находятся классы в Менделеевском районе (один класс из восьми учеников), в Агрызском районе (один класс из 17 детей), в Кукморском районе (один класс из 22 школьников) и в Набережных Челнах (один класс из 27 детей).

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 24 ноября, в Татарстане на карантин было закрыто 17 классов в 10 школах республики по причине простудных заболеваний.



Татьяна Демина