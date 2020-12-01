В Татарстане в этом году не зарегистрировали ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку

В Татарстане в этом году родилось 129 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. При этом не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, рассказал главврач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» Нияз Галиуллин.

За 10 месяцев 2020 года в Татарстане зарегистрировали 749 случаев заболевания. Это на 14,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова.



1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.



Татьяна Леухина