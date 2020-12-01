В Татарстане снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Татарстане снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В республике зарегистрирован 13 801 случай заражения, сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Показатель заболеваемости составляет порядка 19 человек на 100 тыс. населения, уточнил он. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой.

За 10 месяцев 2020 года в Татарстане зарегистрировали 749 случаев заболевания. Это на 14,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова.



При этом в 14 районах республики регистрируется рост заболевания. В пяти из них фиксируется рост более чем в 1,5 раза: в Высокогорском, Лаишевском, Агрызском, Сармановском и Арском. В Апастовском, Кайбицком, Ново-Шешминском, Тетюшском, Тюлячинском районах в 2020 году новых случаев ВИЧ не зарегистрировано, уточнила Борисова.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова заявила, что в России ожидается снижение охвата тестированием населения на наличие ВИЧ-инфекции. По ее словам, это связано с пандемией коронавируса.



Татьяна Леухина