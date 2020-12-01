Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

Встреча стран ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря. Об этом говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц.

Ожидается, что совещание пройдет в 16.00 по московскому времени в формате видеоконференции. До назначенного времени будут проходить неформальные консультации, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к единому мнению о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Так, некоторые государства, в их числе и Россия, предложили постепенно увеличивать добычу нефти с начала следующего года. Другие страны настаивают на продлении сокращения добычи еще на несколько месяцев.



Татьяна Леухина