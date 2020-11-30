Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти
Несколько стран ОПЕК+ выступили за то, чтобы постепенно увеличивать добычу нефти с начала 2021 года. Другие страны настаивают на продлении сокращений добычи еще на несколько месяцев.
В число тех, кто настаивает на увеличении нефтедобычи, входит и Россия. Свою позицию страны объясняют тем, что ситуация на рынке нефти более благоприятная, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%.
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