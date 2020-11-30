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Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти

17:15, 30.11.2020
Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти
Фото: realnoevremya.ru

Несколько стран ОПЕК+ выступили за то, чтобы постепенно увеличивать добычу нефти с начала 2021 года. Другие страны настаивают на продлении сокращений добычи еще на несколько месяцев.

В число тех, кто настаивает на увеличении нефтедобычи, входит и Россия. Свою позицию страны объясняют тем, что ситуация на рынке нефти более благоприятная, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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