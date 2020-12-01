В Совфеде рассказали, кому в декабре выплатят пенсию дважды

Фото: Илья Репин

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала, кому из пенсионеров полагается двойная выплата в декабре.

Она напомнила, что в России существует практика начисления январской пенсии в конце декабря россиянам, которым получают выплаты с помощью «Почты России» с 1 по 3 января включительно.

Фото: Илья Репин

Поэтому некоторые россияне получат свои пенсии досрочно, пишет «Парламентская газета».

26 ноября депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии еще на год. Таким образом, она останется замороженной до 2023 года.



Татьяна Леухина