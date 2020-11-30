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Студент из Татарстана выиграл 1,2 млн рублей на реализацию проекта по переработке мусора

19:10, 30.11.2020
Студент из Татарстана выиграл 1,2 млн рублей на реализацию проекта по переработке мусора
Фото: minmol.tatarstan.ru

В Татарстане студент выиграл грант на сумму 1,2 миллиона рублей на реализацию проекта по переработке мусора. Награждение состоялось в рамках Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны».

Студент Роберт Нагуманов разработал мобильное приложение, в котором будут указаны все пункты по приему вторсырья. Сервис в виде карты будет своеобразным гидом по вопросам темы экологии, также будет введена система поощрения, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего на конкурс было подано 65 заявок. 17 из них получили грантовую поддержку на общую сумму 11,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани продлят грантовую поддержку самозанятых.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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