Студент из Татарстана выиграл 1,2 млн рублей на реализацию проекта по переработке мусора

В Татарстане студент выиграл грант на сумму 1,2 миллиона рублей на реализацию проекта по переработке мусора. Награждение состоялось в рамках Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны».

Студент Роберт Нагуманов разработал мобильное приложение, в котором будут указаны все пункты по приему вторсырья. Сервис в виде карты будет своеобразным гидом по вопросам темы экологии, также будет введена система поощрения, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего на конкурс было подано 65 заявок. 17 из них получили грантовую поддержку на общую сумму 11,5 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в Казани продлят грантовую поддержку самозанятых.



Ольга Плешкова