В Казани продлят грантовую поддержку самозанятых

Грантовую поддержку самозанятых в Казани продлят. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса.

По словам мэра города Ильсура Метшина, программу продлят в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru

«Президент республики на одной из встреч с самозанятыми оценил наши усилия в этом направлении и сказал о том, что в следующем году будет действовать подобная республиканская программа. Так что набирайте налоговую базу, участвуйте и побеждайте», — сказал он.

Ранее в Казани 79 самозанятых получили гранты на общую сумму 7,7 млн рублей.



Ольга Плешкова