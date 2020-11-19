В Казани продлят грантовую поддержку самозанятых
Грантовую поддержку самозанятых в Казани продлят. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса.
По словам мэра города Ильсура Метшина, программу продлят в 2021 году.
«Президент республики на одной из встреч с самозанятыми оценил наши усилия в этом направлении и сказал о том, что в следующем году будет действовать подобная республиканская программа. Так что набирайте налоговую базу, участвуйте и побеждайте», — сказал он.
Ранее в Казани 79 самозанятых получили гранты на общую сумму 7,7 млн рублей.
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