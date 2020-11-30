В Татарстане 10% подростков-правонарушителей повторно совершают преступления

Около 10% подростков, совершающих преступления и правонарушения, снова идут на преступление. Об этом рассказала замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова.

По ее словам, это особая категория детей, на которой сосредоточено внимание. Ведется работа с комиссией по делам молодежи, налажена межведомственная работа.

Фото: realnoevremya.ru

«Однако пока мы все еще недовольны своей работой. Сегодня мы провели круглый стол с представителями Минобрнауки РТ и Минмолодежи РТ. Мы пригласили представителей различных молодежных объединений, которых в республике много, это и совет детских организаций, и молодежное объединение «Форпост». Есть молодежь, которая живет интересно, и это нужно показать», — цитирует ее издание Sntat.ru



Ранее в Набережных Челнах зафиксировали рост подростковой преступности.



Ольга Плешкова