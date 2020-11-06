В Набережных Челнах зафиксировали рост подростковой преступности

В Набережных Челнах 28 ранее судимых подростков совершили 92 преступления с начала года. Год назад 19 несовершеннолетних нарушили закон 41 раз. Статистику приводит исполком Челнов в рамках программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2021—2025 годы».

В настоящее время на профилактическом учете в городе находится 571 подросток, год назад — 575. За девять месяцев 2020 года в суд направили 102 уголовных дела в отношении несовершеннолетних. Год назад таких дел было 52.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент в автограде действуют четыре группы несовершеннолетних деструктивной направленности: «Белята», «Утята», «Спортсмены», «Треугольник» численностью не более 30 участников. Эти группы в социальных сетях заблокировали.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение. Погибший исповедовал ислам, носил мусульманскую одежду, однако мечети в Кукморе не посещал. При обыске в его доме нашли религиозную литературу экстремистского толка.

