Азеведо не поехал с «Ак Барсом» на матчи с «Авангардом» и «Нефтехимиком»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с игроками, которые отправились с командой на выездные матчи против «Авангарда» и «Нефтехимика».

В числе полетевших на игру не оказалось нападающего Джастина Азеведо. Он пропустит две ближайшие встречи казанцев.

Третьим вратарем в заявку вновь попал Джамиль Гарипов. Родной брат Эмиля Гарипова практически не пропускает выездные серии команды, хотя еще ни разу не появлялся на льду в основном составе «Ак Барса».

Напомним, накануне казанская команда дома обыграла череповецкую «Северсталь» (5:2).

1 декабря «Ак Барсу» предстоит сыграть с «Авангардом». Против «Нефтехимика» команда Квартальнова выйдет 3 декабря.

Балашиха и Нижнекамск — наш маршрут на этот выезд

Состав https://t.co/IQZphHZlUE pic.twitter.com/Hv5kQ3vnEu — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 30, 2020

Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлев, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.