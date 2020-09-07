В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в августе текущего года Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100%. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы близки к 100%, как всегда выполняем, точные данные будут исходя из методики (JTC). По нашей оценке, выполнение будет близко к 100%», — отметил Новак.

Напомним, что в июле Россия сохранила добычу нефти на уровне июня — на 97%.

