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В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

15:36, 07.09.2020
В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%
Фото: realnoevremya.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в августе текущего года Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100%. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы близки к 100%, как всегда выполняем, точные данные будут исходя из методики (JTC). По нашей оценке, выполнение будет близко к 100%», — отметил Новак.

Напомним, что в июле Россия сохранила добычу нефти на уровне июня — на 97%.

ПромышленностьНефть
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