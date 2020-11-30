Прокуратура выдвинула обвинения личному врачу Марадоны в непредумышленном убийстве

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения 39-летнему Леопольдо Луке по статье о непредумышленном убийстве Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Дело против личного врача футболиста было заведено по требованию дочерей Марадоны Джанинны, Далмы и Яны. Они хотят, чтобы полиция проверила документацию по лечению своего отца.

По словам дочерей, за неделю до своей смерти Марадона поссорился с врачом и выгнал его из дома. В последнее время Лука консультировал аргентинца только по телефону.

La muerte de Diego Maradona | Los pedidos “indispensables” de los psiquiatras del Diez para habilitar su internación domiciliaria https://t.co/4BpJXKuPMB — TodaPasion (@TodaPasion) November 29, 2020

Личный врач Марадоны обвиняется по делу о «непредумышленном убийстве» и «оставлении человека».

Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. Его похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с родителями.