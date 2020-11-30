Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Прокуратура выдвинула обвинения личному врачу Марадоны в непредумышленном убийстве

10:39, 30.11.2020
Прокуратура выдвинула обвинения личному врачу Марадоны в непредумышленном убийстве
Фото: facebook.com/columnabaires

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения 39-летнему Леопольдо Луке по статье о непредумышленном убийстве Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Дело против личного врача футболиста было заведено по требованию дочерей Марадоны Джанинны, Далмы и Яны. Они хотят, чтобы полиция проверила документацию по лечению своего отца.

По словам дочерей, за неделю до своей смерти Марадона поссорился с врачом и выгнал его из дома. В последнее время Лука консультировал аргентинца только по телефону.

Личный врач Марадоны обвиняется по делу о «непредумышленном убийстве» и «оставлении человека».

Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. Его похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с родителями.

СпортФутболПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем