Словарь Мерриама-Вебстера назвал слово 2020 года — «пандемия»

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал слово 2020 года — «пандемия». Оно выбирается, на основании статистического анализа слов, которые чаще всего ищут пользователи, говорится на сайте словаря.



«Иногда одно слово определяет эпоху, и вполне уместно, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план», — отметили создатели словаря.

Отмечается, что 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, просмотры это слова увеличились на 115 806%.



Напомним, что слова, связанные с коронавирусом, попали в подборки от словаря Collins и Института русского языка имени Александра Пушкина. Оксфордский словарь не определился со словом года и составил список ключевых понятий для разных периодов года, куда в том числе вошли упоминания о коронавирусе.