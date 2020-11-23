Оксфордский словарь не определился со словом года

В 2020 году составители Оксфордского словаря английского языка не смогли выделить одно важнейшее слово. Вместо этого лингвисты составили список ключевых понятий для разных периодов года.

Для начала 2020-го характерными словами стали bushfire и impeachment. Первое охарактеризовало масштабные природные пожары в Австралии (буш — название характерных австралийских степей), второе отсылает к попытке объявить импичмент Дональду Трампу в США.

Весна этого года внесла в словарь различные понятия, связанные с коронавирусом: coronavirus, COVID-19, lockdown («локдаун»), social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («возобновление»).

Одним из главных слов августа эксперты назвали belarusian — «белорусский» из-за массовых протестов после выборов президента страны, которым остался Александр Лукашенко.

Напомним, что слова связанные с коронавирусом попали в подборки от словаря Collins и института русского языка имени Александра Пушкина.