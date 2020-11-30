В Казани зимой будут работать 18 катков, 8 лыжных трасс и 3 трамплина

В Казани в зимнем сезоне 2020-2021 годов будут работать 9 крытых и 9 открытых катков с пунктами проката более 3 тыс. пар коньков.

В столице Татарстана уже заработали 2 катка — на стадионе «Трудовые резервы» с 18 ноября, на стадионе «Ракета» в Советском районе с 21 ноября.

В ближайшее время ожидается открытие еще шести катков: в Центре хоккея на траве, на стадионе «Тасма», в парке «Черное озеро» и по улице Дубравная, а также в жилом массиве Залесный на базе отдыха «Солнечный». На Кремлевской набережной открытие катка ожидается 1 декабря.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в городе будут работать 78 хоккейных коробок. Для любителей лыжного спорта этой зимой будут доступны 8 освещенных лыжных трасс. Сейчас ведется работа по реконструкции и улучшению действующих лыжных комплексов. На базе стадиона «Локомотив» в поселке Юдино работы 1-го этапа реконструкции завершены. Прокат лыж организуют на 12 лыжных базах, там будут доступны более 1500 пар.

Кроме того, в столице Татарстана откроется трасса с подъемником, а также будут функционировать 3 трамплина классификации более 50 метров (К60, К30 и К15) на базе комплекса трамплинов в жилом массиве Нагорный.

Этой зимой при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке ожидается проведение 33 спортивно-массовых мероприятия по 10 зимним видам спорта с общим охватом участников свыше 30 тысяч человек. Соревнования будут проводиться по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, спортивному ориентированию на лыжах, конькобежному спорту, фигурному катанию и другим, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Татьяна Леухина