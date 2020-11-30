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В мэрии Казани назначили нового начальника управления информационных технологий

09:40, 30.11.2020
В мэрии Казани назначили нового начальника управления информационных технологий
Фото: Илья Репин (архив)

В мэрии Казани новым начальником управления информационных технологий стал бывший заместитель руководителя этого ведомства Дмитрий Кремлев. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в исполкоме города.

Кремлев работает 19 лет в структурах исполкома Казани. В управлении информационных технологий трудится с 2016 года.

Напомним, экс-начальник управления Рифат Ханнанов перешел в команду зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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