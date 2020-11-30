Представительница Франции победила на «Детском Евровидении — 2020»

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Представительница Франции Валентина Тронель победила в Международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2020». Финал проходил в воскресенье в Польше в формате телемоста.

Девочка исполнила песню J'imagine («Я представлю себе»). По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 200 баллов.

Второе место досталось представительнице Казахстана Каракат Башановой, третье — представительнице Испании Солеа. Участница из России Софья Феськова, исполнившая песню «Мой новый день», набрала 88 балов и заняла десятое место.

В финале песенного конкурса приняли участие дети из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, передает «РИА Новости».

В прошлом году конкурс «Детское Евровидение» выиграла 12-летняя Виктория Габор из Польши.



Татьяна Леухина