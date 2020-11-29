В Афганистане прогремел взрыв, погибли свыше 20 военнослужащих

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, который произошел этим утром в городе Газни (Афганистан). Еще не менее 17 человек получили ранения.

По предварительной информации, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, подрыв произошел рядом с базой Вооруженных сил Афганистана. Все жертвы и пострадавшие — военнослужащие, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также местные медиа сообщают и о новых погибших.

#BREAKING



1. Car bomb blast In Ghazni, Afghanistan. 23 Afghan personnel died and several injured.



2. Another bomb blast near the car of Ata Jan Haqbayan, the Head of Zabul provincial council, of afganistan. He is safe other 2 with him died. pic.twitter.com/fLkhvgwxog — Research Wing (@ResearchWing) November 29, 2020

На данный момент ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из экстремистские группировок, действующих на территории страны.

Город Газни — административный центр одноименной провинции Афганистана, которая находится в центральной части страны.

Напомним, в октябре этого года президент России Владимир Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане. По его словам, их пребывание там не противоречит российским интересам. Он добавил, что предоставленная России информация США много раз позволяла предотвратить террористические акты на территории РФ.

Александр Артемьев