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В Афганистане прогремел взрыв, погибли свыше 20 военнослужащих

10:00, 29.11.2020

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, который произошел этим утром в городе Газни (Афганистан). Еще не менее 17 человек получили ранения.

По предварительной информации, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, подрыв произошел рядом с базой Вооруженных сил Афганистана. Все жертвы и пострадавшие — военнослужащие, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также местные медиа сообщают и о новых погибших.

На данный момент ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из экстремистские группировок, действующих на территории страны.

Город Газни — административный центр одноименной провинции Афганистана, которая находится в центральной части страны.

Напомним, в октябре этого года президент России Владимир Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане. По его словам, их пребывание там не противоречит российским интересам. Он добавил, что предоставленная России информация США много раз позволяла предотвратить террористические акты на территории РФ.

Александр Артемьев
Происшествия
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