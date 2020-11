В Афганистане прогремел взрыв, погибли свыше 20 военнослужащих

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, который произошел этим утром в городе Газни (Афганистан). Еще не менее 17 человек получили ранения.

По предварительной информации, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, подрыв произошел рядом с базой Вооруженных сил Афганистана. Все жертвы и пострадавшие — военнослужащие, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также местные медиа сообщают и о новых погибших.

#BREAKING



1. Car bomb blast In Ghazni, Afghanistan. 23 Afghan personnel died and several injured.



2. Another bomb blast near the car of Ata Jan Haqbayan, the Head of Zabul provincial council, of afganistan. He is safe other 2 with him died. pic.twitter.com/fLkhvgwxog