Сенат США представил проект новых антироссийских санкций из-за атак талибов на американских военных

В Сенате США сегодня представили проект новых антироссийских санкций. На этот раз ограничения связаны с заявлениями о вознаграждениях талибам за атаки на американских военных в Афганистане.

Документ подготовили сенаторы-демократы Боб Менендес, Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь, Джефф Меркли и Тамми Дакворт, передает «Интерфакс».

Пока конкретные лица, в отношении которых будут вводиться санкции, не указаны. Документ предполагает ограничения против чиновников или других лиц, действовавших от лица руководства России, спецслужб или военных, предлагавших боевикам вознаграждение за нападения на американских военных.

Ранее New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что российские функционеры платили талибам в Афганистане за нападения на американских военных. Позже газета писала, что прямых доказательств этому нет.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти материалы лживыми.

Напомним, сегодня Минфин США включил в санкционный список троих россиян, которых американские власти считают причастными к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.