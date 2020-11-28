Российский СУ-27 перехватил американский самолет-разведчик над Чёрным морем
Российский истребитель СУ-27 перехватил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем, сообщил Национальный центр управления обороной России.
После разворота военного самолёта от российской государственной границы истребитель благополучно вернулся на базу. Нарушения госграницы РФ не произошло.
Полет российского самолета соответствовал международным правилам использования воздушного пространства, передает «РИА Новости».
На этой неделе американский военный корабль «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края. Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест США в связи с данным инцидентом.
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