В Госдуме предложили объявить 3 сентября выходным днем

В Госдуме предложили объявить День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, нерабочим праздничным днем. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке, депутат ЛДПР Максим Зайцев.

Как сообщает «РИА Новости», он обосновал свою идею укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Правительство России законопроект Зайцева не одобрило, мотивировав свое решение тем, что введение нового выходного увеличит издержки работодателей и расходы бюджета.

Фото: duma.gov.ru

Ранее Госдума отклонила законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю: «Люди и так устали отдыхать и хотят работать даже в последний день года».



В Татарстане общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в 2021 году составит 121 день.



Татьяна Демина