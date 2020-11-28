К концу 2023 года в Татарстане модернизируют шесть центров занятости населения
К концу 2023 года в Татарстане модернизируют шесть центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.
Обновление центров занятости в республике стартовало в 2019 году. Первым в Татарстане был модернизирован центр в Набережных Челнах. Пилотный кадровый центр «Работа России» открылся в декабре 2019 года.
В 2020 году приступили к модернизации центров занятости Московского района Казани и Альметьевска.
Работы по обновлению центров ведутся по федеральному проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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